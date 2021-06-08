Правда, именно в этот день в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии.

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Зато белорусский диктатор назвал этот день "актом исторической справедливости". Он добавил, что восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы войны.

Обратите внимание! Вторжение советских войск в Польшу в 1939 году произошло согласно с секретной частью пакта Риббентропа – Молотова и привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.

Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и успешной страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности,

– заявили в пресс-службе Лукашенко.

Немного контекста

Заметим, что после президентских выборов в Беларуси, которые состоялись в августе 2020 года, в стране вспыхнули масштабные протесты. Дело в том, что сами белорусы считают результаты голосования сфальсифицированными. В знак протеста они вышли на улицы, где столкнулись с жестокостью лукашенковских силовиков.

Сейчас, вспоминая о единстве в Беларуси, можно говорить только об активистах и оппозиционерах, которые продолжают "воевать" против режима Лукашенко. Большинство из них уже заплатили за это своей свободой.