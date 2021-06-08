Щоправда, саме у цей день у 1939 році радянські війська перейшли східний кордон Польщі та рушили назустріч військам нацистської Німеччини.

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Натомість білоруський диктатор назвав цей день "актом історичної справедливості". Він додав, що відновлена у 1939 році єдність дозволила Білорусі вистояти у роки війни.

Зверніть увагу! Вторгнення радянських військ до Польщі у 1939 році відбулося згідно з таємною частиною пакту Ріббентропа – Молотова та призвело до остаточної окупації Польщі СРСР та нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.

Сьогодні білоруський народ єдиний у виборі стратегічного курсу на розбудову сильної, суверенної й успішної країни. Встановлення Дня народної єдності 17 вересня підкреслює спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності,

– заявили у пресслужбі Лукашенка.

Трохи контексту

Зауважимо, що після президентських виборів у Білорусі, які відбулися у серпні 2020 року, у країні спалахнули масштабні протести. Річ у тім, що самі білоруси вважають результати голосування сфальсифікованими. На знак протесту вони вийшли на вулиці, де зіштовхнулися із жорстокістю лукашенківських силовиків.

Зараз, згадуючи про єдність у Білорусі, можна казати лише про активістів та опозиціонерів, які продовжують "воювати" проти режиму Лукашенка. Більшість з них вже заплатили за це своєю свободою.