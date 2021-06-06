Наслідки авантюри Лукашенко

Авіакомпанії ЄС формально припинили польоти над Білоруссю, офіційна заборона на рівні ЄС очікується найближчим часом. У середу, 3 червня, Агенція безпеки польотів ЄС (EASA) випустила директиву (інформаційний безпековий бюлетень, SIB – 24 канал).

У ній закликали "компетентні органи держав-членів надати повітряним суднам інструкції про те, що використання повітряного простору Білорусі заборонено". Це було зроблено для зменшення потенційного ризику для пасажирів та екіпажів, які могли виникнути внаслідок перельотів над Білоруссю, пише CNN.

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Тепер літаки більшості авіакомпаній змушені облітати Білорусь / Карта FlightRadar 24

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж заявила, що "блок закриває повітряний простір для літаків з Білорусі". І так чинять не лише в Європі. Великий азійський авіаперевізник Singapore Airlines та інші пообіцяли дотримуватись уникнення польотів до країни Лукашенка.

Росія, вірний союзник Мінська, кілька днів не надавала дозвіл Air France та Austrian Airlines долетіти до Москви, бо вони оминали Білорусь. Це були тимчасові заходи тиску на Євросоюз (врешті-решт, дозвіл надали). Інсайдери галузі, з якими розмовляло CNN, кажуть, що "наслідки величезні, повітряна карта Європи похитнулась".

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У випадку, коли ситуація ще більше загостриться, це матиме наслідки й за межами Європи.

Якщо ви летите у регіон поряд з Білоруссю, ситуація може викликати проблеми з довірою у споживачів,

– сказав CNN Пол Чарльз, ексдиректор Virgin Atlantic, наразі – гендиректор агенції PC та консультант з кризових ситуацій.

Після катастрофічних для авіації 15 місяців, туризм в Європі готується зустрічати новий сезон. Підготовка відбувається на фоні все ще чинних обмежень на поїздки та занепокоєнь пасажирів щодо пандемії. Здається, не могло бути гіршого часу, щоб додати ще більше проблем.

На думку Чарльза, "уряди діяли швидко, щоб заспокоїти всіх та повернути довіру", заборонивши польоти до Білорусі та над її територією. Тепер споживачі будуть більше думати, з ким та куди вони літають. "Це змусить вас добре подумати, чи варто летіти біля Росії", – сказав він. У випадку, якщо білоруська заборона стане постійною, "це викличе головний біль".

Наприклад, треба буде розраховувати, чи має літак достатньо пального, враховувати дипломатичну ситуацію та COVID-19. Що робити, коли політ проходить над двома країнами, які взаємно у "небезпечних списках" і в одній з них треба здійснити дозаправлення? Авіакомпанії дивляться на все, що відбувається "із жахом".

Перекроєна карта Європи

Для тих, хто працює в авіації, тема з Білоруссю та Протасевичем – як динаміт, каже CNN. Тож всі коментують її винятково на умовах повної анонімності. Другий інсайдер попередив про "неминучу зміну авіаційної карти Європи". Але складання нової карти – дуже складна справа, бо весь регіон наразі має обмеження.

Над Україною вже діє таке після збиття Boeing рейсу MH17 авіаліній Малайзії у 2014 році. "Вплив значний, бо ніхто вже роками не літає над Кримом, навіть Ryanair. Для виправлення можуть знадобитися десятиліття", пояснило джерело CNN. Через це Білорусь мала величезний приріст перевезень, як транзитний хаб.

Що ще відомо про невеселі наслідки Створення обхідних шляхів – не лише питання логістики. Час перельоту трохи збільшиться, витрати на пальне та екіпажі зростуть, будуть потрібні нові місця для зупинки/дозаправлення. Своєю чергою, це призведе до подорожчання самих квитків на літаки.

"Тепер авіакомпаніям або доведеться летіти вгору до полярних широт, або опускатися вниз до Перської затоки. Але там треба буде уникати Іраку та Ірану. Отже, ймовірно, через Єгипет, Саудівську Аравію та всю Індію", – пояснюють співробітники галузі. Довші польоти призведуть до збільшення виділення CO2 у повітря, що погіршить екологічну ситуацію.



Ситуація з Протасевичем викличе зміни у світовій авіації / Фото Aerotime

Авіакомпаніям відмовляють "у великій частині стратегічного простору". Якщо рейс триває 9 – 10 годин, то знадобляться троє пілотів замість двох. Якщо довше – то, можливо, ще більше.

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Втім, масштабних порушень міжконтинентального руху наразі не очікують, сказав CNN гендиректор Osprey Flight Solutions Ендрю Ніколсон. "Для Європи зриви можуть бути більш помітними, – вважає він, – Але графік довгих рейсів вже заповнений".

Священні правила безпеки

Правила щодо авіаперевезень "є абсолютно священними", впевнений Ніколсон. Вони були кодифіковані у 1944 році в так званій Чиказькій конвенції.

Вона встановила свободу неба після Другої світової війни. Рада ICAO (головний орган по цивільній авіації у світі – 24 канал) наразі розслідує, чи порушила Білорусь цю Конвенцію. Бо взагалі-то, пасажирські літаки можуть вільно літати над Європою без неочікуваних посадок.

"Це перший випадок, коли механізм, покликаний дбати про безпеку пасажирів та авіаперевезень, використовується у політичних цілях. Але відповідь на це – застосування іншого безпекового механізму (санкцій – 24 канал). Це ще більш тривожний аспект", – пояснив Ніколсон. Якщо грати в політику з безпекою польотів, то це прямий шлях на слизьку доріжку.



Підписання Чиказької конвенції у 1944 році / Фото Uniting Aviation

Білорусь, вважають експерти, створила прецедент, яким можуть скористатися інші репресивні режими, та ж Росія чи Китай. Тож люди тепер задумуються, чи це справді з міркувань безпеки чи з метою ізолювати незручного кривавого тирана.

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"Якщо буде доведено, що Білорусь подала неправдиві дані для посадки літака, відповідь має бути політичною", – упевнений Ніколсон. Насправді все залежить від конкретних авіакомпаній та урядів. Арабські літаки пролетять над Іраком там, куди британці не сунуться. Проте, араби краще знають свій регіон, їм банально легше оцінювати ризики.

З іншого боку, британці можуть літати над Іраном, якщо літак перебуває вище 7,62 кілометра. Але вже не можуть робити те саме над Білоруссю. Тож невідповідність зберігається (і може посилитись – 24). "Зважаючи на збитий над Іраном український літак у 2020 році, у цьому регіоні є загроза фізичній безпеці", – сказав Ніколсон.

Переоформлення європейської авіації буде "керованим і не фатальним". Деякі маршрути збережуться, незважаючи ні на що. Наприклад, Париж – Гонконг або Гельсінкі – Анталія, яким все одно треба перетинати Білорусь.

А рейси між Азією та Європою або Азією та східним узбережжям США проходять через Росію. І тут аналітики та працівники галузі занепокоєні набагато більше.

Білорусь – велика країна, але не центральна для важливих повітряних коридорів. Російський простір дуже важливий,

– кажуть вони.

Всі уявляли, як захоплення може здійснити Росія, але скидали з рахунків Білорусь (тепер виявилося, що дарма – 24 канал). Тепер всіх хвилює, що означає цей інцидент для майбутнього.