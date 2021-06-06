Последствия авантюры Лукашенко

Авиакомпании ЕС формально прекратили полеты над Беларусью, официальный запрет на уровне ЕС ожидается в ближайшее время. В среду 3 июня, Агентство безопасности полетов ЕС (EASA) выпустило директиву (информационный бюллетень по безопасности, SIB – 24).

В ней призвали "компетентные органы государств-членов предоставить воздушным судам инструкции... что использование воздушного пространства Беларуси запрещено". Это было сделано для уменьшения потенциальных рисков для пассажиров и экипажей, которые могли возникнуть вследствие перелетов над Беларусью, пишет CNN.

Читайте еще В Беларуси заявили, что международным рейсам "опасно" летать над Украиной

Теперь самолеты большинства авиакомпаний вынуждены облетать Беларусь / Карта FlightRadar 24

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже заявила, что "блок закрывает воздушное пространство для самолетов из Беларуси". И так поступают не только в Европе. Большой азиатский авиаперевозчик Singapore Airlines и другие пообещали избегать полетов в страну Лукашенко.

Россия, верный союзник Минска, несколько дней не давала разрешение Air France и Austrian Airlines долететь до Москвы, потому что они обходили Беларусь. Это были временные меры по давлению на Евросоюз (в конце концов, разрешение предоставили). Инсайдеры отрасли, с которыми разговаривали CNN, говорят, что "последствия огромные, воздушная карта Европы пошатнулась".

Обратите внимание На днях ЕС одобрит санкции против белорусских авиакомпаний, – СМИ

В случае, когда ситуация еще больше обострится, это будет иметь последствия за пределами Европы.

Если вы летите в регион рядом с Беларусью, ситуация может вызвать проблемы с доверием у потребителей,

– сказал CNN Пол Чарльз, экс-директор Virgin Atlantic, на данный момент – гендиректор агентства PC и консультант по кризисным ситуациям.

После катастрофических для авиации 15 месяцев, туризм в Европе готовится встречать новый сезон. Подготовка происходит на фоне все еще действующих ограничений на поездки и беспокойств пассажиров относительно пандемии. Кажется, не могло быть хуже времени, чтобы добавить еще больше проблем.

По мнению Чарльза, "правительства действовали быстро, чтобы успокоить всех и вернуть доверие", запретив полеты в Беларусь и над ее территорией. Теперь потребители будут больше думать с кем и куда они летают. "Это заставит вас хорошо подумать, стоит ли лететь возле России", – сказал он. В случае, если белорусский запрет станет постоянным, "это вызовет головную боль".

Например, надо будет рассчитывать, есть ли у самолета достаточно топлива, учитывать дипломатическую ситуацию и COVID-19. Что делать, когда полет проходит над двумя странами, которые взаимно в "опасных списках" и в одной из них нужно осуществить дозаправку? Авиакомпании смотрят на все, что происходит "с ужасом".

Перекроенная карта Европы

Для тех, кто работает в авиации, тема с Беларусью и Протасевичем – как динамит, говорит CNN. Поэтому все комментируют исключительно на условиях полной анонимности. Второй инсайдер предупредил о "неминуемом изменении авиационной карты Европы". Но составление новой карты – очень сложное дело, потому что весь регион сейчас имеет ограничения.

Над Украиной уже действует такое после сбития Боинга авиалиний Малайзии в 2014 году. "Влияние значительное, потому что никто уже годами не летает над Крымом, даже Ryanair. Для исправления могут понадобиться десятилетия", объяснил источник CNN. Из-за этого Беларусь имела огромный прирост перевозок, как транзитный хаб.

Невеселые последствия Создание обходных путей – не только вопрос логистики. Время перелета немного увеличится, затраты на топливо и экипажи вырастут, потребуются новые места для остановки/дозаправки. В свою очередь, это приведет к подорожанию самих билетов на самолеты.

"Теперь авиакомпаниям либо придется лететь вверх к полярным широтам, либо опускаться вниз к Персидскому заливу. Но там надо будет избегать Ирак и Иран. Итак, вероятно, через Египет, Саудовскую Аравию и всю Индию", – объясняют сотрудники отрасли. Более длинные полеты приведут к увеличению выделения CO2 в атмосферу, что ухудшит экологическую ситуацию.

Ситуация с Протасевичем вызовет изменения в мировой авиации / Фото Aerotime

Авиакомпаниям отказывают "в большой части стратегического пространства". Если рейс длится 9-10 часов, понадобятся три пилота вместо двух. Если дольше – может быть, еще больше.

Актуально Беларусь в изоляции: стоило ли закрывать воздушное пространство

Впрочем, масштабных нарушений межконтинентального движения пока не ожидают, сказал CNN гендиректор Osprey Flight Solutions Эндрю Николсон. "Для Европы срывы могут быть более заметными, – считает он, – но график длинных рейсов уже заполнен".

Священные правила безопасности

Правила авиаперевозок являются "абсолютно священными", уверен Николсон. Они были кодифицированы в 1944 году в так называемой Чикагской конвенции.

Она установила свободу неба после Второй Мировой войны. Совет ICAO (главный орган по гражданской авиации в мире – 24) сейчас расследует, нарушила ли Беларусь эту Конвенцию. Потому что вообще-то, пассажирские самолеты могут свободно летать над Европой без неожиданных посадок.

"Это первый случай, когда механизм, призванный обеспечить безопасность пассажиров и авиаперевозок, используется в политических целях. Но ответ на это – применение другого механизма безопасности (санкций – 24). Это еще более тревожный аспект", – объяснил Николсон. Если играть в политику с безопасностью полетов, то это прямой путь на скользкую дорожку.

Подписание Чикагской конвенции в 1944 году / Фото Uniting Aviation

Беларусь, считают эксперты, создала прецедент, которым могут воспользоваться другие репрессивные режимы, та же Россия или Китай. Поэтому люди теперь задумываются, действительно ли это по соображениям безопасности или в целях изолировать неудобного кровавого тирана?

Последствия Преступление и наказание: число рейсов "Белавиа" уменьшилось на 80% после ситуации с Протасевичем

"Если будет доказано, что Беларусь подала ложные сведения для посадки самолета, ответ должен быть политическим", – уверен Николсон. На самом деле все зависит от конкретных авиакомпаний и правительств. Арабские самолеты пролетят над Ираком там, куда британцы не сунутся. Однако, арабы лучше знают свой регион, им банально легче оценивать риски.

С другой стороны, британцы могут летать над Ираном, если самолет находится выше 7,62 км. Но уже не могут делать то же над Беларусью. Поэтому несоответствие сохраняется (и может усилиться – 24). "Учитывая сбитый над Ираном украинский самолет в 2020 году, в регионе угроза физической безопасности", – сказал Николсон.

Переоформление европейской авиации будет "управляемым и не фатальным". Некоторые маршруты сохранятся, несмотря ни на что. Например, Париж-Гонконг или Хельсинки-Анталия, которым все равно нужно пересекать Беларусь.

А рейсы между Азией и Европой или Азией и восточным побережьем США проходят через Россию. И здесь аналитики и работники отрасли обеспокоены гораздо больше.

Беларусь – большая страна, но не центральная для важных воздушных коридоров. Российское пространство очень важно,

– говорят они.

Все представляли, как захват может осуществить Россия, но сбрасывали со счетов Беларусь (теперь оказалось, что зря – 24). Теперь всех волнует, что значит инцидент для будущего.