Вместо 21 страны мира самолеты авиакомпании летают только в 9. Об этом сообщили представители "Белавиа".
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В компании, возможно, сократят персонал
Также в компании отметили, что пока за помощью к власти не обращались, так как "Белавиа" – акционерное общество, которое полагается на собственные силы. Среди вариантов рассматривают сокращение персонала, однако не на 50%, как сообщали в СМИ. Решение о кадровых изменениях будут принимать руководители подразделений.
Что касается России отдельно, то в "доковидное" время авиакомпания выполняла 140 – 150 рейсов в неделю, сейчас – 13. Другую статистику из-за увеличения занятости всех ведомств трудно предоставить,
– отметили в "Белавиа".
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Что известно о прекращении авиасообщения с Беларусью
- 23 мая в Минске вынужденно посадили самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, якобы из-за угрозы минирования.
- С самолета сняли основателя NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Такие действия белорусских властей вызвали возмущение властей многих стран мира.
- Ряд государств остановили авиасообщение с Беларусью, среди них и Украина.