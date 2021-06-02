Соответствующее заявление сделал Департамент авиации Минтранспорта Беларуси. Более того, белорусские чиновники считают, что вообще это международным рейсам "опасно" летать над украинской территорией.

К теме Последствия авиаизоляции Беларуси: возросли выбросы углерода в воздух

Беларусь считает, что другие страны нарушили международные обязательства

Беларусь собирается обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других стран, которые в одностороннем порядке, нарушая международные обязательства, установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства белорусским авиаперевозчикам,

– отметили в департаменте.

Белорусы упрекают Украину в нарушении Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также двустороннего соглашения от 1995 года.

Минск посоветовал международным авиалиниям "обходить Украину"

В Минтранспорте Беларуси посоветовали международным авиалиниям "избегать транзита над территорией Украины, ведь это может быть опасно". До этого вспомнили случайно сбитый самолет авиакомпании "Сибирь" в 2001 году и сбитие рейса MH17 над Донбассом летом 2014 года, а также якобы угрозу применения силы к самолету "Белавиа" в 2016 году.

Актуально Преступление и наказание: число рейсов Белавиа уменьшилось на 80% после ситуации с Протасевичем

Также в Беларуси отметили, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске вызвала немалый ажиотаж, а вот экстренная посадка рейса из Дублина в Краков в Берлине, мол, прошла незамеченной.