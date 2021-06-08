В Інституті національної пам'яті Польщі відреагували на рішення Лукашенка встановити нове свято – День національної єдності Білорусі, та відзначати його у день нападу Радянського Союзу на Польщу.

До теми У день вторгнення СРСР у Польщу: Лукашенко запровадив у Білорусі День народної єдності

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В установі нагадали, що 17 вересня 1939 року Сталін виконав своє зобов'язання перед Гітлером відповідно до таємного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа, а напад Червоної армії на Польщу дозволив Третьому рейху швидше завоювати країну.

Тому 17 вересня, зазначили в ІНП Польщі, є символом злочинної співпраці Гітлера і Сталіна у підкоренні вільних народів Європи.

Там також наголосили, що німецько-радянська співпраця призвела до поневолення мільйонів громадян Польщі, зокрема і національних меншин. А символом співпраці двох тоталітаризмів був спільний військовий парад у Бресті 22 вересня 1939 року. Крім того, на окупованих територіях Третій рейх і СРСР почали здійснювати політику репресій, злочинів і геноциду.

Те, що 17 вересня 1939 року оголошено "Днем національної єдності Білорусі", є наругою над пам'яттю не лише польських, але і білоруських жертв 2 тоталітарних режимів,

– заявили в установі.

Там також додали, що насправді 17 вересня 1939 року – це "день двох тоталітарних режимів".

Лукашенко встановив у Білорусі нове свято: що відомо