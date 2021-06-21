Жителя Баварії звинувачують у тому, що з жовтня 1943 до квітня 1945 року він служив у стаціонарному таборі VI C Bathorn. Саме там померли багато радянських військовополонених.

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Перш ніж відкрити справу, слідчі провели попередню роботу, яка тривала понад 2 роки. Згодом суд прирівняв катастрофічні умови в нацистських концтаборах до тих, які існували в деяких таборах військовополонених.

Лише після цього генеральна прокуратура Німеччини відкрила справу проти ексохоронця. Наразі невідомо, яке саме покарання йому може загрожувати.

Зверніть увагу! За різними оцінками, під час Другої світової війни у полон потрапили від 5,3 до 5,6 мільйона радянських солдатів, від 2,6 до 3,3 мільйона з них померли.

Наразі у Німеччині ведуть попереднє розслідування про злочини в таборах радянських військовополонених щодо 6 осіб.