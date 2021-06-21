Жителя Баварії звинувачують у тому, що з жовтня 1943 до квітня 1945 року він служив у стаціонарному таборі VI C Bathorn. Саме там померли багато радянських військовополонених.
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Перш ніж відкрити справу, слідчі провели попередню роботу, яка тривала понад 2 роки. Згодом суд прирівняв катастрофічні умови в нацистських концтаборах до тих, які існували в деяких таборах військовополонених.
Лише після цього генеральна прокуратура Німеччини відкрила справу проти ексохоронця. Наразі невідомо, яке саме покарання йому може загрожувати.
Наразі у Німеччині ведуть попереднє розслідування про злочини в таборах радянських військовополонених щодо 6 осіб.