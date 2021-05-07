Снегопад в Германии
Зимняя погода в последний месяц весны посетила Берлин, Потсдам, Бранденбург, Золинген, Дортмунд и другие южные и западные города. Снег на поверхности не задерживался, ведь температура воздуха около +10 градусов.
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Немецкие синоптики не связывают такую аномальную погоду с изменением климата. Причина снега – холодный горный воздух.
Мы не предполагали этого. Это нас немного удивило,
– заявили в метеорологической службе.
В то же время в воскресенье, 9 мая, погода должна быть уже теплой. В Берлине прогнозируют в +23... +27 градусов.
Снегопад в Германии / Фото BZ Berlin, социальные сети
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