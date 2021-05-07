Снегопад в Германии

Зимняя погода в последний месяц весны посетила Берлин, Потсдам, Бранденбург, Золинген, Дортмунд и другие южные и западные города. Снег на поверхности не задерживался, ведь температура воздуха около +10 градусов.

К теме Мороз решил задержаться: в Карпатах сходит снег

Немецкие синоптики не связывают такую ​​аномальную погоду с изменением климата. Причина снега – холодный горный воздух.

Мы не предполагали этого. Это нас немного удивило,

– заявили в метеорологической службе.

В то же время в воскресенье, 9 мая, погода должна быть уже теплой. В Берлине прогнозируют в +23... +27 градусов.

Обратите внимание! Ранее немецкие синоптики объявили апрель 2021 года одним из самых холодных в истории страны. Да, средняя температура в этом месяце была около 6 градусов.

Снегопад в Германии / Фото BZ Berlin, социальные сети

Снег в Берлине: видео

В Германии в мае выпал снег: видео