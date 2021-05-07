Снігопад у Німеччині

Зимова погода в останній місяць весни завітала у Берлін, Потсдам, Бранденбург, Золінген, Дортмунд та інші південні й західні міста. Сніг на поверхні не затримувався, адже температура повітря близько +10 градусів.

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Німецькі синоптики не пов'язують таку аномальну погоду зі зміною клімату. Причина снігу – холодне гірське повітря.

Ми не передбачали цього настільки. Це нас трохи здивувало,

– заявили у метеорологічній службі.

Водночас у неділю, 9 травня, погода має бути вже темплою. У Берліні прогнозують у +23...+27 градусів.

Зверніть увагу! Раніше німецькі синоптики оголосили квітень 2021 року одним з найхолодніших в історії країни. Так, середня температура в цьому місяці була близько +6 градусів.

Снігопад у Німеччині / Фото BZ Berlin, соціальні мережі

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