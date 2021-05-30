Все это тяжелое вооружение правоохранители обнаружили еще в 2015 году. И вот в пятницу, 28 мая 2021 года, в городе Киль начался судебный процесс над пожилым гражданином.

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Танк и торпеда в подвале

Прокуратура обвинила 84-летнего мужчину в хранении оружия и техники времен Второй мировой войны. В подвале его дома обнаружили:

  • танк;
  • торпеду;
  • зенитную установку;
  • полуавтоматические и автоматические пистолеты;
  • минометные пулеметы;
  • автоматы;
  • более 1000 патронов.

Отмечается, что обыски превратились в двухдневную операцию. 20 солдатам понадобилось около 9 часов, чтобы извлечь танк, который весил почти 40 тонн, из подвала.

Работали ли оружие и техника

Согласно немецкому законодательству, нарушение правил обращения с оружием наказывается лишением свободы сроком от 1 до 5 лет. Именно поэтому важно выяснить, пригодна ли техника к использованию.

В то же время эксперты, назначенные судом города Киль, считают, что лишь обнаруженная зенитная установка все еще может находиться в боевом состоянии. О других предметах говорят: "Они не больше не могут работать".