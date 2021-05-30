Усе це важке озброєння правоохоронці виявили ще у 2015 році. І ось у п'ятницю, 28 травня 2021, в місті Кіль почався судовий процес над літнім громадянином.
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Танк і торпеда у підвалі
Прокуратура звинуватила 84-річного чоловіка у зберіганні зброї та техніки часів Другої світової війни. У підвалі його будинку виявили:
- танк;
- торпеду;
- зенітну установку;
- напівавтоматичні та автоматичні пістолети;
- мінометні кулемети;
- автомати;
- понад 1000 набоїв.
Зазначається, що обшуки маєтку перетворився на дводенну операцію. 20 солдатам знадобилося близько 9 годин, щоб витягти танк, який важив майже 40 тонн, з підвалу.
Чи працювали зброя та технікаЗгідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Саме тому важливо з'ясувати, чи техніка придатна до використання.
Водночас експерти, призначені судом міста Кіль, вважають, що лише виявлена зенітна установка все ще може перебувати у бойовому стані. Про інші предмети кажуть: "Вони не більше не можуть працювати".