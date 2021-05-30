Усе це важке озброєння правоохоронці виявили ще у 2015 році. І ось у п'ятницю, 28 травня 2021, в місті Кіль почався судовий процес над літнім громадянином.

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Танк і торпеда у підвалі

Прокуратура звинуватила 84-річного чоловіка у зберіганні зброї та техніки часів Другої світової війни. У підвалі його будинку виявили:

танк;

торпеду;

зенітну установку;

напівавтоматичні та автоматичні пістолети;

мінометні кулемети;

автомати;

понад 1000 набоїв.

Зазначається, що обшуки маєтку перетворився на дводенну операцію. 20 солдатам знадобилося близько 9 годин, щоб витягти танк, який важив майже 40 тонн, з підвалу.