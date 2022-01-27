В Германии выдвинули обвинение против россиянина, работавшего на разведку России

Против россиянина в Германии выдвинули обвинение. Экс-сотрудник университета Аугсбурга за 2 500 евро продал российской спецслужбе информацию.

Бывший российский сотрудник университета в Баварии должен предстать перед высшим земельным судом Мюнхена. Его подозревают в шпионаже в области ракетных исследований.

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В Германии будут судить россиянина

Федеральный прокурор рассказал, что россиянину предъявили обвинения в работе на спецслужбы. Правоохранители считают, что молодой ученый одного из университетов передал информацию российским спецагентам.

В июне 2021 года его арестовали. К тому времени россиянин работал научным сотрудником научно-технической кафедры Аугсбургского университета.

Детали сотрудничества мужчины с разведкой России

Согласно обвинению, российская служба внешней разведки связалась с мужчиной не позднее осени 2019 года.

Заинтересованность спецслужбы заключалась, в частности, в различных этапах разработки европейской ракеты-носителя Ariane и исследования материалов подозреваемого,

– сообщил федеральный прокурор.

С конца ноября 2019 года обвиняемый и российский агент регулярно проводили личные встречи. Мужчина передал ему информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности, ракете-носителе Ariane.

За эти данные злоумышленник получил в общей сложности 2 500 евро.

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