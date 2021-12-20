Соответствующая информация на сайте грузинской прокуратуры появилась 20 декабря. В Грузии генерал находился в розыске.

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Власти Грузии задержали Каландадзе в Берлине

Полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Георгия Каландадзе 19 декабря 2021 в аэропорту Берлина,

– сообщили в ведомстве.

Там также объяснили, что Каландадзе подозревают в незаконном лишении свободы и пытках гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

По данным следствия, Каландадзе и другие силовики якобы в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.

К уголовному делу, по их данным, также причастны:

заместитель министра обороны Грузии Давид Ахалая;

глава Департамента военной полиции Мегис Кардав;

а также глава управления департамента конституционной безопасности Абхазской Автономной Республики Роман Шаматава.

Кстати, по данным телевизионного издания "Мтавары", в Германии учится сын Георгия Каландадзе. Именно поэтому он и раньше бывал в Берлине и других странах Европы. Однако до сих пор его не арестовывали.

Прокуратура Грузии сообщила, что обратится к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию. Согласно данным властей, ему в Грузии грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

Что известно о Георгии Каландадзе

Георгий Каландадзе был начальником Генерального штаба Грузии во время президентства Михеила Саакашвили. В 2012 году, когда власть в стране изменилась, он покинул Грузию.

Каландадзе жил в Украине ориентировочно с 2014 года, в том числе с тех пор, как его выпустили под давлением Запада. Кроме того, статья, приписываемая генералу, считается политически мотивированной.

Также Георгий Каландадзе – советник в Вооруженных Силах Украины.

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