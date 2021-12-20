Відповідна інформація на сайті грузинської прокуратури з'явилась 20 грудня. У Грузії генерал перебував у розшуку.

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Влада Грузії затримала Каландадзе у Берліні

Поліція Німеччини затримала оголошеного у розшук правоохоронними органами Грузії Георгія Каландадзе 19 грудня 2021 року в аеропорту Берліна,

– повідомили у відомстві.

Там також пояснили, що Каландадзе підозрюють в незаконному позбавленні волі та катуванні громадянина Грузії Елберта Коберідзе.

За даними слідства, Каландадзе та інші силовики нібито в липні 2012 року катували мешканця Гальського району Елберта Коберідзе, щоб вибити з нього визнання у підготовці теракту.

До кримінальної справи, за їхніми даними, також причетні:

заступник міністра оборони Грузії Давид Ахалая;

голова Департаменту військової поліції Мегіс Кардав;

а також голова управління департаменту конституційної безпеки Абхазької Автономної Республіки Роман Шаматава.

До речі, за даними телевізійного видання "Мтавари", у Німеччині навчається син Георгія Каландадзе. Саме тому він й раніше бував у Берліні та інших країнах Європи. Проте досі його не арештовували.

Прокуратура Грузії повідомила, що звернеться до німецької сторони з клопотанням про екстрадицію Гігі Каландадзе до Грузії. Згідно з даними влади, йому в Грузії загрожує від 14 до 17 років тюрми.

Що відомо про Георгія Каландадзе

Георгій Каландадзе був начальником Генерального штабу Грузії за часів президенства Міхеіла Саакашвілі. У 2012 році, коли влада в країні змінилась, він покинув Грузію.

Каландадзе жив в Україні орієнтовно з 2014 року, зокрема з того часу, як його випустили під тиском Заходу. Крім того, стаття, яку приписують генералу вважається політично вмотивованою.

Також Георгій Каландадзе є радником в Збройних Силах України.

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