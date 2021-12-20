Відповідна інформація на сайті грузинської прокуратури з'явилась 20 грудня. У Грузії генерал перебував у розшуку.
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Влада Грузії затримала Каландадзе у Берліні
Поліція Німеччини затримала оголошеного у розшук правоохоронними органами Грузії Георгія Каландадзе 19 грудня 2021 року в аеропорту Берліна,
– повідомили у відомстві.
Там також пояснили, що Каландадзе підозрюють в незаконному позбавленні волі та катуванні громадянина Грузії Елберта Коберідзе.
За даними слідства, Каландадзе та інші силовики нібито в липні 2012 року катували мешканця Гальського району Елберта Коберідзе, щоб вибити з нього визнання у підготовці теракту.
До кримінальної справи, за їхніми даними, також причетні:
- заступник міністра оборони Грузії Давид Ахалая;
- голова Департаменту військової поліції Мегіс Кардав;
- а також голова управління департаменту конституційної безпеки Абхазької Автономної Республіки Роман Шаматава.
До речі, за даними телевізійного видання "Мтавари", у Німеччині навчається син Георгія Каландадзе. Саме тому він й раніше бував у Берліні та інших країнах Європи. Проте досі його не арештовували.
Прокуратура Грузії повідомила, що звернеться до німецької сторони з клопотанням про екстрадицію Гігі Каландадзе до Грузії. Згідно з даними влади, йому в Грузії загрожує від 14 до 17 років тюрми.
Що відомо про Георгія Каландадзе
- Георгій Каландадзе був начальником Генерального штабу Грузії за часів президенства Міхеіла Саакашвілі. У 2012 році, коли влада в країні змінилась, він покинув Грузію.
- Каландадзе жив в Україні орієнтовно з 2014 року, зокрема з того часу, як його випустили під тиском Заходу. Крім того, стаття, яку приписують генералу вважається політично вмотивованою.
- Також Георгій Каландадзе є радником в Збройних Силах України.
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