Германия, Австрия и Венгрия против остановки импорта энергоресурсов России – Моравецкий

Матеуш Моравецкий – премьер-министр Польши – заявил, что его страна настаивает на необходимости ограничить торговлю углеводородами с Россией. Речь идет о нефти, газе и угле.

Моравецкий отметил, что голос Польши в этом вопросе был самым сильным. В то же время некоторые страны – до сих пор против.

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К сожалению, крупные страны, в частности Германия, и некоторые маленькие, например Австрия или Венгрия, более сдержанны, воздерживаются от требований порвать здесь и сейчас, и как можно скорее прекратить торговлю с Россией,

– подчеркнул Моравецкий.

В Украине убеждены, что нефтяное эмбарго ускорило бы падение режима Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Денисенко о важности введения нефтяного эмбарго против России: смотрите видео