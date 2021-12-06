Германия без Меркель: чего ждать от нового немецкого руководства

На этой неделе социал-демократ Олаф Шольц станет новым федеральным канцлером Германии. 16-летнее правление Ангелы Меркель подошло к концу.

Смена власти в ведущем государстве Евросоюза происходит на тревожном фоне: у границ ЕС продолжается искусственный миграционный кризис, у наших границ скапливаются российские войска, а немецкое издание Bild публикует план возможного московского вторжения с захватом двух третей Украины.

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Стоит ли ждать смены курса

Разумеется, новое руководство ФРГ не сможет оставаться в стороне от происходящего. Герр Шольц еще летом высказался о недопустимости агрессии и силового передела территорий: "Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного".

Эксперты считают, что внешняя политика Берлина не претерпит серьезных изменений, и Шольц постарается сохранить линию Меркель. Линию, не всегда совпадающую с украинскими интересами – как доказала история с "Северным потоком-2" – но все же предусматривающую сдерживание Кремля.

Однако, помимо политической преемственности, для Украины важен и политический масштаб нового канцлера.

Все эти годы Ангела Меркель оставалась не только главой ФРГ, но и неофициальным лидером Евросоюза. Благодаря железной канцлерин было впору перефразировать старый советский лозунг: "Мы говорим – ЕС, подразумеваем – Германия".

Украинцы могли предъявлять к Меркель сколько угодно справедливых претензий, но консолидированная позиция Европы по российскому вопросу стала личной заслугой фрау Ангелы. За семь лет ни одному государству ЕС так и не удалась спрыгнуть с поезда антикремлевских санкций: хотя желающие были и есть.

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Какие вызовы стоят перед Шольцем

Справится ли преемник Меркель с этой ролью? Хватит ли у Шольца сил и воли, чтобы поддерживать хрупкое европейское единство – и обеспечить консолидированную реакцию Европы в случае нового витка российской агрессии? Заметим, что Ангела Меркель столкнулась с путинским вторжением в Украину, уже проведя девять лет в кресле канцлера и завоевав достаточный авторитет. А правительству Шольца с первых же дней придется иметь дело с угрозой полномасштабной войны на подступах к Евросоюзу. И совпадение очередного кремлевского демарша со сменой власти в Берлине вряд ли является случайностью.

Предыдущее сосредоточение российских войск на границах Украины последовало вскоре после прихода Джо Байдена в Белый дом. Нынешней весной в действиях Кремля читалось стремление прощупать новую американскую администрацию. Москва проверяла 46-го президента и его команду на стойкость и решительность, изучала сильные и слабые стороны Байдена, добилась от него приглашения к диалогу и свидания с Владимиром Путиным в Женеве.

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Теперь у Путина есть возможность прощупать новое немецкое руководство – а заодно и всю объединенную Европу, оставшуюся без неформального предводителя в лице Ангелы Меркель. В кремлевском арсенале достаточно инструментов для агрессивного зондирования: и газовый шантаж, и прирученный Лукашенко, и военные приготовления против Украины.

Как далеко способен зайти российский диктатор, проверяя европейскую силу и слабость, известно только ему одному. Но для Киева последствия этой проверки могут оказаться куда болезненнее, чем для Берлина.