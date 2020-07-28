В Германии всем туристам, которые прибыли из опасных стран, будут проводить бесплатный тест на коронавирус. В список стран с повышенным риском заражения вошли 130 стран. Среди них и Украина.

Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что тест на COVID-19 будет обязательным и бесплатным. Его цитирует издание The Local.

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По его словам, обязательное тестирование для туристов, прибывших из стран "красного" списка, поможет остановить проблему распространения недуга в Германии.

Новые правила вступят в силу уже со следующей недели. Тестирование будут проводить в аэропортах, на вокзалах и в портах.

В перечень "стран риска" попали 130 государств. В частности, это Украина, Беларусь, Россия, Азербайджан, Черногория, США, Армения, Албания, Турция, Казахстан, Египет и другие.

Я думаю это хорошая идея, потому что мы сможем контролировать, чтобы вирус не попал в Германию,

– отметил министр здравоохранения.

Однако он считает, что тестировать нужно людей со всех стран, а не только из официального "красного" списка.



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Что известно о вспышке COVID-19 на ферме в Германии

Напомним, что накануне в Германии обнаружили вспышку коронавируса среди трудовых мигрантов. На одной из Баварских ферм заразились почти 200 человек. Среди зараженных есть, в частности, и украинцы.

Глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер заявил, что в общем на ферме обнаружили более 170 случаев COVID-19. Местные власти закрыли ферму для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.