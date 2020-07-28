У Німеччині всім туристам, прибулим з небезпечних країн, проводитимуть безшкотовний тест на коронавірус. До списку країн з підвищеним ризиком зараження увійшли 130 країн. Серед них і Україна.

Міністр охорони здоров'я Йенс Шпан заявив, що тест на COVID-19 буде обов'язковим та безкоштовним. Його цитує видання The Local.

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За його словами, обов'язкове тестування для туристів, які прибули з країн "червоного" списку, допоможе зупинити проблему поширення недуги в Німеччині.

Нові правила наберуть чинності вже з наступного тижня. Тестування проводитимуть в аеропортах, на вокзалах та в портах.

До переліку "країн ризику" потрапили 130 держав. Зокрема, це Україна, Білорусь, Росія, Азербайджан, Чорногорія, США, Вірменія, Албанія, Туреччина, Казахстан, Єгипет та інші.

Я думаю це гарна ідея, тому що ми зможемо контролювати, щоб вірус не потрапив до Німеччини,

– зауважив міністр охорони здоров'я.

Однак він вважає, що тестувати потрібно людей зі всіх країн, а не тільки з офіційного "червоного" списку.



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Що відомо про спалах COVID-19 на фермі в Німеччині

Нагадаємо, що напередодні в Німеччині виявили спалах коронавірусу серед трудових мігрантів. На одній з Баварських ферм інфікувалися майже 200 людей. Серед заражених є, зокрема, й українці.

Голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер заявив, що загалом на фермі виявили понад 170 випадків COVID-19. Місцева влада закрила ферму, для запобігання подальшому поширенню інфекції.