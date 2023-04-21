Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Загородний – политолог. По его словам, Украине все же нужно начинать самостоятельно производить вооружение, которое бы доставало до российских земель.

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Германия изменила мнение об Украине

Тарас Загородний сообщил, что то, что Германия изменила свою позицию относительно возможности наносить удары по территории России – это исключительно заслуга ВСУ и украинского народа.

Как бы мы ни сопротивлялись, ничего бы не делали, то никто бы не помогал,

– убежден он.

По его мнению, Украина сломала все сценарии ожидания Германии, которая была уверена, что война закончится через неделю поражением Украины. Однако сейчас страна активно помогает украинцам.

"Это больше вынужденный шаг Германии, потому что есть круги, которые готовы все же, чтобы закончилось все так, как им нравится", – добавил политолог.

Загородний подчеркнул, что в заявлениях западных лидеров о возможности нанести удар по России есть один нюанс.

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Украине нужно рассчитывать на собственные силы

Политолог отметил, что Запад готов предоставлять вооружение для того, чтобы воевать на территории Украины, включая Крым.

"Они поняли, что за Крым ничего не последует после 9 августа прошлого года, когда был первый удар по Крыму", – пояснил он.

Тарас Загородний сосредоточил внимание на том, что по применению западного оружия по территории врага есть много ограничений. Впрочем, нет никаких притеснений использования или украинского оружия, или вооружения украинского производства.

Америка не будет сдерживать развитие дальнобойных систем в Украине. В переводе с дипломатической это означает одно: "Штампируйте собственное оружие, бейте о территории России, мы ничего не будем против этого",

– рассказал он.

По его словам, если Украина не станет производить дальнобойные ракеты и беспилотники, эта война может затянуться надолго.

"Правительство должно сконцентрировать весь ресурс для производства ракет на 200, 1000, 2000 километров, потому что такого вооружения нам, скорее всего, не передадут", - убежден политолог.

По его мнению, если Запад продолжит передавать Украине не дальнобойное вооружение, это будет свидетельствовать об их четкой позиции по неодобрению ударов по территории России.

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