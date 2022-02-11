Такую оценку ситуации дал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт. Он подчеркнул, что Германия сожалеет по этому поводу, передает 24 канал.
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Союзники надеются на лучшее
По словам Гебештрайта, Германия и партнеры, которые поддерживают Украину, "надеются на признаки деэскалации".
Мы призываем Россию, а также Беларусь сделать вклад в деэскалацию, в том числе с учетом военных учений, которые проходят в пограничном регионе и должны проводиться с максимальной прозрачностью,
– сказал он.
С какой целью Шольц посетит Киев и Москву
Канцлер Германии Олаф Шольц собирается 14 февраля посетить Киев, а на следующий день поедет в Москву. Как утверждает Штеффен Гебештрайт, таким образом он намерен засвидетельствовать уже произнесенные позиции, а не предлагать новые инициативы.
Шольц уверял, что предотвратить войну в Европе и дальнейшую эскалацию – это общая задача. По его мнению, для этого необходимо задействовать все возможные переговорные форматы, но в то же время занять четкую позицию относительно последствий дальнейшей эскалации.
В Германии в очередной раз подчеркивают, что ситуация является чрезвычайно серьезной.
Угроза российского вторжения: последние новости
- Партнеры и разведка не видят признаков отвода российских войск от границ нашего государства. Следовательно, Украина обратилась к России, чтобы страна-оккупант объяснила военные учения у наших границ. Кремль должен предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.
- При этом Россия каждый раз придумывает новые провокации. Так, сначала заявляли о блокаде Черного и Азовского морей для Украины. Потом резко отказались от намерений. В то же время 11 февраля российские оккупанты ранили нашего воина на Донбассе и 3 раза нарушили тишину.
- Добавляет напряженности также то, что страны вновь советуют своим гражданам покинуть территорию нашего государства и в ближайшее время не посещать. В частности, это уже сделали Нидерланды, США, Япония, Южная Корея и другие.
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