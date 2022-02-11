Такую оценку ситуации дал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт. Он подчеркнул, что Германия сожалеет по этому поводу, передает 24 канал.

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Союзники надеются на лучшее

По словам Гебештрайта, Германия и партнеры, которые поддерживают Украину, "надеются на признаки деэскалации".

Мы призываем Россию, а также Беларусь сделать вклад в деэскалацию, в том числе с учетом военных учений, которые проходят в пограничном регионе и должны проводиться с максимальной прозрачностью,

– сказал он.

С какой целью Шольц посетит Киев и Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается 14 февраля посетить Киев, а на следующий день поедет в Москву. Как утверждает Штеффен Гебештрайт, таким образом он намерен засвидетельствовать уже произнесенные позиции, а не предлагать новые инициативы.

Шольц уверял, что предотвратить войну в Европе и дальнейшую эскалацию – это общая задача. По его мнению, для этого необходимо задействовать все возможные переговорные форматы, но в то же время занять четкую позицию относительно последствий дальнейшей эскалации.

В Германии в очередной раз подчеркивают, что ситуация является чрезвычайно серьезной.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Угроза российского вторжения: последние новости

Партнеры и разведка не видят признаков отвода российских войск от границ нашего государства. Следовательно, Украина обратилась к России, чтобы страна-оккупант объяснила военные учения у наших границ. Кремль должен предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск.

При этом Россия каждый раз придумывает новые провокации. Так, сначала заявляли о блокаде Черного и Азовского морей для Украины. Потом резко отказались от намерений. В то же время 11 февраля российские оккупанты ранили нашего воина на Донбассе и 3 раза нарушили тишину.

Добавляет напряженности также то, что страны вновь советуют своим гражданам покинуть территорию нашего государства и в ближайшее время не посещать. В частности, это уже сделали Нидерланды, США, Япония, Южная Корея и другие.

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