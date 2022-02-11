Таку оцінку ситуації дав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт. Він наголосив, що Німеччина шкодує з цього приводу, передає 24 канал.

До теми Шольц попередив Росію про "дуже тяжкі наслідки" в разі вторгнення в Україну

Союзники сподіваються на краще

За словами Гебештрайта, Німеччина та партнери, які підтримують Україну, "сподіваються на ознаки деескалації".

Ми закликаємо Росію, а також Білорусь зробити внесок у деескалацію, в тому числі з огляду на військові навчання, які відбуваються в прикордонному регіоні та мають проводитися з максимальною прозорістю,

– сказав він.

З якою метою Шольц відвідає Київ та Москву

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається 14 лютого відвідати Київ, а наступного дня поїде до Москви. Як стверджує Штеффен Гебештрайт, таким чином він має намір засвідчити вже виголошені позиції, а не пропонувати нові ініціативи.

Шольц запевняв, що запобігти війні в Європі та подальшій ескалації – це спільне завдання. На його думку, для цього необхідно задіяти всі можливі переговорні формати, але водночас зайняти чітку позицію щодо наслідків подальшої ескалації.

У Німеччині вкотре підкреслюють, що ситуація є надзвичайно серйозною.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Партнери та розвідка не бачать ознак відведення російських військ від кордонів нашої держави. Відтак, Україна звернулася до Росії, щоб країна-окупантка пояснила військові навчання біля наших кордонів. Кремль має надати Києву точні райони проведення діяльності своїх військ.

При цьому Росія щоразу вигадує нові провокації. Так, спершу заявляли про блокаду Чорного та Азовського морів для України. Потім різко відмовились від намірів. Водночас 11 лютого російські окупанти поранили нашого воїна на Донбасі та 3 рази порушили тишу.

Додає напруженості також те, що країни знову радять своїм громадянам покинути територію нашої держави і найближчим часом не відвідувати. Зокрема, це вже зробили Нідерланди, США, Японія, Південна Корея та інші.

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