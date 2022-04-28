Германия должна "сделать невозможное", чтоб разорвать зависимость от российского газа, – министр

Роберт Габек заявил, что в настоящее время целью немецкого правительства является обеспечение независимости страны от российских энергоносителей. По его словам, будут рассматривать даже варианты, ранее считавшиеся "нереальными".

Вицеканцлер указал, что за последние недели зависимость Германии от газа России стремительно снизилась.

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Германия сейчас сократила импорт газа из России до 35 процентов – по сравнению с 55 процентами до начала войны,

– сказал Роберт Габек.

"Хотя для Германии "нереально" полностью запретить российский газ до следующего 2023 года, учитывая новую инфраструктуру, необходимую для диверсификации импорта газа, "тем не менее, сейчас мы должны попробовать нереалистическое", – продолжил немецкий министр экономики.

Он призвал ускорить строительство терминала для жидкого природного газа в течение 10 месяцев.

Россия использует газ как оружие

Политик назвал решение России прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию как пример, "когда энергия используется как оружие". По его словам, к этому следует отнестись серьезно.

Это относится и к другим европейским странам. Было бы цинично, если бы большая и мощная Германия подумала: "Ну вы можете немного побить маленьких парней – это для вас предупреждение". Нет, это реальность – это реальность, где энергия используется как оружие, и мы должны видеть, что мы не беззащитны, когда энергия используется как оружие,

– подчеркнул вицеканцлер.

Роберт Габек добавил, что цель Германии – соответственно диверсифицировать энергетическую инфраструктуру и обновить энергетическую инфраструктуру на основе возобновляемой энергии и массовой экономии.

Газовый шантаж России: коротко

Россия хотела, чтобы страны Европы платили за газ в рублях, начиная с 1 апреля.

Евросоюз на уровне организации и G7 отказались от этого, потому что это нарушает санкции.

Урсула фон дер Ляйен такие действия страны-агрессора назвала газовым шантажом.

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