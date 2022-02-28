Согласилась и Германия. Об этом сообщил министр иностранных дел государства Анналена Бербок на брифинге, сообщает 24 канал.

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ЕС готов принимать украинцев

Ранее в Европейском Союзе сообщили, что готовы принимать украинцев, уезжающих в Европу, на 3 года без запроса на предоставление убежища.

Кстати, Польша с начала полномасштабного вторжения России приняла около 190 тысяч беженцев из Украины.

Кроме того, украинцам, находящимся в Германии, продлили срок пребывания в стране до 180 дней.

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