Зголосилася і Німеччина. Про це повідомив міністерка закордонних справ держави Анналена Бербок на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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ЄС готовий приймати українців
Раніше у Європейському Союзі повідомили, що готові приймати українців, які виїжджають в Європу, на 3 роки без запиту на надання притулку.
До речі, Польща від початку повномасштабного вторгнення Росії прийняла майже 190 тисяч біженців з України.
Окрім цього, українцям, які перебувають у Німеччині, продовжили термін перебування в країні до 180 днів.
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