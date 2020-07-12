Германия хочет новых санкций ЕС против России: детали
Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России. Все из-за масштабной кибератаки на Бундестаг, которая случилась еще 5 лет назад.
Такое предложение было еще в июне 2020 года, но решение сих пор не принято, пишет издание DW.
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Бундестаг убежден, что к масштабным кибератакам причастна российская военная разведка ГРУ. Об этом свидетельствуют данные как немецкой разведки, так и из открытых источников.
Если страны Евросоюза примут предложение Германии, это станет первым случаем применения режима санкций из-за кибератаки. Возможность вводить санкции из-за кибератак ЕС согласовал прошлого года.
Информацию об обращении в Европейский Союз Бундестаг предоставил в ответ на обращение по этому поводу "Левой партии" в парламенте Германии.
Кибератака России на Германию: коротко
- Она состоялась еще в апреле – марте 2015 года. Тогда из внутренних серверов Бундестага похитили несколько гигабайт данных, в частности большое количество электронных писем из депутатского офиса канцлера Ангелы Меркель.
- Она и сама завляла, что к этому может быть причастна ГРУ России. Канцлер назвала такие действия частью гибридной войны России, а также заявила, что они подрывают общее доверие.