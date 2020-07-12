Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России. Все из-за масштабной кибератаки на Бундестаг, которая случилась еще 5 лет назад.

Такое предложение было еще в июне 2020 года, но решение сих пор не принято, пишет издание DW.

К слову В США хотят признать Россию спонсором терроризма

Бундестаг убежден, что к масштабным кибератакам причастна российская военная разведка ГРУ. Об этом свидетельствуют данные как немецкой разведки, так и из открытых источников.

Если страны Евросоюза примут предложение Германии, это станет первым случаем применения режима санкций из-за кибератаки. Возможность вводить санкции из-за кибератак ЕС согласовал прошлого года.

Информацию об обращении в Европейский Союз Бундестаг предоставил в ответ на обращение по этому поводу "Левой партии" в парламенте Германии.

Кибератака России на Германию: коротко