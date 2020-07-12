Уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії. Усе через масштабну кібератаку на Бундестаг, яка трапилася ще 5 років тому.

Така пропозиція була ще у червні 2020 року, але рішення досі не ухвалене, пише видання DW.

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Бундестаг переконаний, що до масштабних кібератак причетна російська військова розвідка ГРУ. Про це свідчать дані як німецької розвідки, так і з відкритих джерел.

Якщо країни Євросоюзу приймуть пропозицію Німеччини, це стане першим випадком застосування режиму санкцій через кібератаки. Можливість вводити санкції через кібератаки ЄС погодив минулого року.

Інформацію про звернення до Європейського Союзу Бундестаг надав у відповідь на звернення з цього приводу "Лівої партії" в парламенті Німеччини.

Кібератака Росії на Німеччину: коротко