У Конгресі США зареєстрували законопроєкт, яким вимагають від Держдепартаменту визначити, чи слід вважати Росію спонсором тероризму. Відповідний проєкт закону вніс для розгляду демократ Макс Роуз.

Держсекретар має визначити, чи варто вважати Росію країною-спонсором тероризму, мовиться в тексті законопроєкту.

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Також там є згадка й про Україну. Зокрема конгресмен пропонує визначити, чи варто вважати терористичною організацією підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Водночас Макс Роуз зазначає, що у разі схвалення цього законопроєкту не слід застосовувати його для використання військової сили проти Росії.

Сам конгресмен ідею створення такого законопроєкту пояснив новими даними про те, що Росія могла платити талібам за вбивства американських військових в Афганістані.

У разі схвалення законопроєкту на його виконання дається 90 днів. За цей час Держдеп США буде змушений роз'яснити, чи варто вважати Росію спонсором тероризму.

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