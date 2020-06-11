Конгресмени США пропонують ввести жорсткі санкції проти Росії
У Палаті представників Конгресу США запропонували ввести безпрецедентно жорсткі санкції проти Росії, а також Китаю та Ірану. Ініціатива належить членам Республіканської партії.
Ініціатива щодо санкцій належить республіканцям
Про наміри ввести жорсткі санкції проти Росії мовиться у доповіді партійного комітету, до складу якого входить близько 150 конгресменів.
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Росія, Китай та Іран, на думку конгресменів-республіканців, – це "найагресивніші противники Вашингтона".
Щодо Росії, то у доповіді запропонували визнати державу спонсором тероризму.
Які дії пропонують конгресмени
Щодо Росії:
- ввести санкції проти нафтогазових проєктів, російського суверенного боргу і підконтрольних Росії осіб за кордоном;
- розробити стратегію підтримки російського народу у його прагненні до демократії.
Щодо Китаю:
- ввести санкції проти керівництва Компартії через переслідування уйгурів і придушення протестів у Гонконзі.
Щодо Ірану:
- ввести санкції щодо певних секторів економіки та підтримуваних Іраном бойовиків за межами країни.
Зверніть увагу! Пропозиції, про які мовиться у доповіді, є суто рекомендаційними. Вони не внесені на розгляд до Конгресу США.