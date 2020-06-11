Конгрессмены США предлагают ввести жесткие санкции против России
В Палате представителей Конгресса США предложили ввести беспрецедентно жесткие санкции против России, а также Китая и Ирана. Инициатива принадлежит членам Республиканской партии.
Инициатива по санкциям принадлежит республиканцам
О намерениях ввести жесткие санкции против России говорится в докладе партийного комитета, в состав которого входят около 150 конгрессменов.
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Россия, Китай и Иран, по мнению конгрессменов-республиканцев, – это "самые агрессивные противники Вашингтона".
Что касается России, то в докладе предложили признать государство спонсором терроризма.
Какие действия предлагают конгрессмены
В отношении России:
- ввести санкции против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом;
- разработать стратегию поддержки русского народа в его стремлении к демократии.
Относительно Китая:
- ввести санкции против руководства Компартии за преследования уйгуров и подавление протестов в Гонконге.
Относительно Ирана:
- ввести санкции в отношении определенных секторов экономики и поддерживаемых Ираном боевиков за пределами страны.
Обратите внимание! Предложения, о которых говорится в докладе, являются сугубо рекомендательными. Они не внесены на рассмотрение в Конгресс США.