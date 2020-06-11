В Палате представителей Конгресса США предложили ввести беспрецедентно жесткие санкции против России, а также Китая и Ирана. Инициатива принадлежит членам Республиканской партии.

Инициатива по санкциям принадлежит республиканцам

О намерениях ввести жесткие санкции против России говорится в докладе партийного комитета, в состав которого входят около 150 конгрессменов.

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Россия, Китай и Иран, по мнению конгрессменов-республиканцев, – это "самые агрессивные противники Вашингтона".

Что касается России, то в докладе предложили признать государство спонсором терроризма.

Какие действия предлагают конгрессмены

В отношении России:

ввести санкции против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и подконтрольных России лиц за рубежом;

разработать стратегию поддержки русского народа в его стремлении к демократии.

Относительно Китая:

ввести санкции против руководства Компартии за преследования уйгуров и подавление протестов в Гонконге.

Относительно Ирана:

ввести санкции в отношении определенных секторов экономики и поддерживаемых Ираном боевиков за пределами страны.

Обратите внимание! Предложения, о которых говорится в докладе, являются сугубо рекомендательными. Они не внесены на рассмотрение в Конгресс США.