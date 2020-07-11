В Конгрессе США зарегистрировали законопроект, которым требуют от Госдепартамента определить, следует ли считать Россию спонсором терроризма. Соответствующий проект закона внес для рассмотрения демократ Макс Роуз.

Госсекретарь должен определить, следует ли считать Россию страной-спонсором терроризма, говорится в тексте законопроекта.

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Также там есть упоминание и об Украине. В частности конгрессмен предлагает определить, следует ли считать террористической организацией поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

В то же время Макс Роуз отмечает, что в случае одобрения этого законопроекта не следует применять его для использования военной силы против России.

Сам конгрессмен идею создания такого законопроекта объяснил новыми данными о том, что Россия могла платить талибам за убийства американских военных в Афганистане.

В случае одобрения законопроекта на его выполнение дается 90 дней. За это время Госдеп США будет вынужден разъяснить, следует ли считать Россию спонсором терроризма.

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