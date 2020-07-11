В США хотят признать Россию спонсором терроризма
В Конгрессе США зарегистрировали законопроект, которым требуют от Госдепартамента определить, следует ли считать Россию спонсором терроризма. Соответствующий проект закона внес для рассмотрения демократ Макс Роуз.
Госсекретарь должен определить, следует ли считать Россию страной-спонсором терроризма, говорится в тексте законопроекта.
К слову Конгрессмены США предлагают ввести жесткие санкции против России
Также там есть упоминание и об Украине. В частности конгрессмен предлагает определить, следует ли считать террористической организацией поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.
В то же время Макс Роуз отмечает, что в случае одобрения этого законопроекта не следует применять его для использования военной силы против России.
Сам конгрессмен идею создания такого законопроекта объяснил новыми данными о том, что Россия могла платить талибам за убийства американских военных в Афганистане.
В случае одобрения законопроекта на его выполнение дается 90 дней. За это время Госдеп США будет вынужден разъяснить, следует ли считать Россию спонсором терроризма.
Россия могла платить Талибана за убийства американцев: коротко
- The New York Times со ссылкой на разведку США рассказал, что россияне платили талибам в Афганистане за убийства американских военных.
- Информацию об этом сразу же передали президенту США Дональду Трампу. Впрочем его оппоненты предполагают, что он мог и раньше знать о таких действиях России.
- В 2019 году в Афганистане убили 20 американских военных. В феврале 2020 США объявили о полном выводе войск из азиатской страны.
- После открытия американской разведки о вмешательстве России в Афганистане в США обсуждают введение новых санкций.