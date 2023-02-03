Речь идет о передаче отремонтированных Leopard 1 непосредственно из складов производства. Впрочем, в Берлине столкнулись с проблемой закупки боеприпасов.
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Что известно о вероятности передачи Leopard 1
По информации иностранных СМИ, правительство Германии планирует согласовать передачу танков Leopard 1 с промышленных складов. Правительственные круги сообщают, что одобрение такого решения официально еще не предоставили.
Берлин встретил определенные трудности на пути реализации этой инициативы. На прошлой неделе газета Folha de S. Paulo сообщила, что Бразилия не согласилась продать Германии боеприпасы в эти танки.
К слову, на прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц, опираясь на решение федерального правительства, сообщил, что Германия наконец-то согласовала поставки боевых танков немецкого производства Leopard из складов Бундесвера и из других стран.
По информации компании Rheinmetall, они смогут передать Украине всего 139 танков Leopard 1 и 2 типа. Однако не стоит строить иллюзий, что ВСУ получат их мгновенно.
Чуть меньше чем через год Rheinmetall сможет отправить 22 Leopard 2 из собственных запасов. Еще 29 танков правительства Германии, предназначенных для кольцевого обмена, должны быть готовы к передаче весной. Остается неизвестным, когда смогут приготовить еще 88 танков Leopard 1.
Важнейшая информация о танках Leopard / Инфографика 24 Канала
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Передача Украине Leopard 2: что знать
- После того, как Германия разблокировала передачу танков Leopard Украине, страны-союзники начали подготовку к поставке ВСУ этого вида техники.
- В частности, министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам сообщил, что танки Leopard 2 смогут отправить в Украину в конце марта. В целом у страны есть 36 Leopard 2, однако сколько из них смогут предоставить Украине пока неизвестно.
- Испания также отправит свои Leopard 2 весной. Точное количество пока неизвестно, однако министерша обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство страны может передать 53 танка. Правда, не все из них исправны.
- Польша точно не хочет, чтобы Украина проиграла войну. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Киеву 60 своих танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2.