Мовиться про передачу відремонтованих Leopard 1 безпосередньо зі складів виробництва. Втім, у Берліні зіткнулися з проблемою щодо закупівлі боєприпасів.
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Що відомо про ймовірність передачі Leopard 1
За інформацією іноземних ЗМІ, уряд Німеччини планує погодити передачу танків Leopard 1 з промислових складів. Урядові кола повідомляють, що схвалення такого рішення офіційно ще не надали.
Берлін натрапив на певні труднощі на шляху реалізації цієї ініціативи. Минулого тижня газета Folha de S. Paulo повідомила, що Бразилія не погодилася продати Німеччині боєприпаси до цих танків.
До слова, минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц, опираючися на рішення федерального уряду, повідомив, що Німеччина нарешті погодила постачання бойових танків німецького виробництва Leopard зі складів Бундесверу та з інших країн.
За інформацією компанії Rheinmetall, вони зможуть передати Україні загалом 139 танків Leopard 1 і 2 типу. Однак не варто будувати ілюзій, що ЗСУ отримають їх миттєво.
Трохи менше ніж за рік Rheinmetall зможе відправити 22 Leopard 2 з власних запасів. Ще 29 танків уряду Німеччини, які призначені для кільцевого обміну, мали б бути готові до передачі навесні. Залишається невідомим, коли зможуть підготувати ще 88 танків Leopard 1.
Найважливіша інформація про танки Leopard / Інфографіка 24 Каналу
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Передача Україні Leopard 2: що варто знати
- Після того, як Німеччина розблокувала передачу танків Leopard Україні, країни-союзники почали підготовку до постачання ЗСУ цього виду техніки.
- Зокрема міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам повідомив, що танки Leopard 2 зможуть відправити в Україну наприкінці березня. Загалом країна має 36 Leopard 2, однак скільки з них зможуть надати Україні наразі невідомо.
- Іспанія також відправить свої Leopard 2 навесні. Точна кількість поки невідома, однак міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд країни може передати 53 танки. Щоправда, не всі з них справні.
- Польща точно не хоче, щоб Україна програла війну. Глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що Варшава передасть Києву 60 своїх танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2.