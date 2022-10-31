Об этом 24 каналу сказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он говорит, что для Германии наступил "поворотный" момент, потому что они повернулись лицом к российской агрессии, от которой долго прятались.

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По его словам, речь Штайнмайера включает тезис о том, что Россия несет прямую угрозу суверенитету Германии.

Накануне директор Мюнхенской конференции по безопасности сказал ключевой тезис – что стало известно, что Россия к началу полномасштабного вторжения планировала ядерный удар по Германии,

– заявил Клочок.

Политолог отметил, что ранее немецкие власти об этом не говорили. По его мнению, сейчас внешняя политика Германии существенно меняется в сторону противостояния с Россией. В дальнейшем от этой страны толерантности России не будет.

Эксперт подчеркнул, что Германия сейчас "возвращает на другую дорогу" и понимает, что если они не будут в военном смысле помогать Украине сопротивляться, то они будут это делать сами уже на территории Германии.

" Именно визит Штайнмайера стал определяющим фактором . Скорее всего, это был повод для него сделать такие заявления, он действительно побывал в бомбоубежище. Для него это стало основанием говорить, что Германия будет не такой, как была", - считает Клочок.

Клочок об изменении позиции Штайнмайера в отношении войны в Украине: видео



По его словам, Германия определяет политику старой Европы, в частности, Австрии, Франции, Италии и т.д. На эти страны ФРГ оказывает большое влияние. "Поэтому в ближайшее время мы увидим совсем их решения по противодействию российской агрессии", – добавил он.

Клочок отметил, что также на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучал еще один ключевой тезис – Украина должна стать членом НАТО.

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