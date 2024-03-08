Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки. В частности, по словам Писториуса, Германия отказывает Украине в поставках Taurus, потому что не хочет быть стороной войны.
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"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", – сказал Писториус.
В Хельсинки немецкий министр встретится со своим финским коллегой Антти Хяккяненом.
Ранее о нежелании поставлять эти ракеты неоднократно говорил канцлер Шольц.
Свои войска Германия тоже не будет отправлять
Также Писториус сообщил, что отправка войск в Украину обсуждалась, но Берлин такой вероятности не рассматривает.
"Никто не хочет вводить наземные войска в Украину. Конечно, это обсуждается. Здесь происходит решающая черта, которую мы не переступим. Мы не станем партией войны. И именно поэтому Taurus еще не доставили", – заявил министр обороны Писториус.
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Дискуссии о передаче Taurus: актуально
- Украина уже не первый месяц просит Германию о поставках ракет Taurus с дальностью до 500 километров.
- Кроме того, есть нюанс в том, что если ФРГ хочет иметь контроль за поставленным Киеву вооружением, это возможно только с участием немецких солдат. И это якобы является препятствием к принятию решения, поскольку не контролировать переданный арсенал Берлин не может.