Об этом он сказал на пресс-конференции в Хельсинки. В частности, по словам Писториуса, Германия отказывает Украине в поставках Taurus, потому что не хочет быть стороной войны.

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"Мы всегда подчеркиваем, что ракеты большой дальности не станут решающими в войне", – сказал Писториус.

В Хельсинки немецкий министр встретится со своим финским коллегой Антти Хяккяненом.

Ранее о нежелании поставлять эти ракеты неоднократно говорил канцлер Шольц.

Свои войска Германия тоже не будет отправлять

Также Писториус сообщил, что отправка войск в Украину обсуждалась, но Берлин такой вероятности не рассматривает.

"Никто не хочет вводить наземные войска в Украину. Конечно, это обсуждается. Здесь происходит решающая черта, которую мы не переступим. Мы не станем партией войны. И именно поэтому Taurus еще не доставили", – заявил министр обороны Писториус.

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