Про це він сказав на пресконференції у Гельсінкі. Зокрема, за словами Пісторіуса, Німеччина відмовляє Україні у постачанні Taurus, бо не хоче бути стороною війни.

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"Ми завжди підкреслюємо, що ракети великої дальності не стануть вирішальними у війні", – сказав Пісторіус.

У Гельсінкі німецький міністр зустрінеться зі своїм фінським колегою Антті Хяккяненом.

Раніше про небажання постачати ці ракети неодноразово говорив канцлер Шольц.

Свої війська Німеччина теж не відправлятиме

Також Пісторіус повідомив, що відправлення військ в Україну обговорювалося, але Берлін такої імовірності не розглядає.

"Ніхто не хоче вводити наземні війська в Україну. Звичайно, це обговорюється. Тут відбувається вирішальна риса, яку ми не переступимо. Ми не станемо партією війни. І саме тому Taurus ще не доставили", – заявив міністр оборони Пісторіус.

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