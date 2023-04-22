Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатов. Об этом сообщили в МИДе России.

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Россия бросается обвинениями

В Москве, по традиции, решительно осудили эти действия Берлина. Заявили о разрушении российско-немецких отношений.

В Кремле называют "показательным" то, что немецкая сторона, несмотря на ее "неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет", нарушила их. Без обвинений не обошлось. Россия обвинила немецкое правительство, якобы то от регулярно использует СМИ для организации "контролируемых утечек" и дезинформационных "вбросов".

Москва высылает дипломатов в ответ

Российская сторона ничего лучшего не придумала, как одобрить решение о "зеркальной" высылке из России немецких дипломатов. Также решили существенно ограничить максимальное количество сотрудников немецких дипломатических представительств.

Решение Норвегии

Кстати, избавиться от российских дипломатов решила не только Германия. К примеру, в апреле в Норвегии 15 сотрудников российского посольства были шпионами под прикрытием.

В конце февраля в МИД Нидерландов заявили, что количество дипломатов в посольстве России в Гааге сократится. Причина в том, что переговоры зашли в тупик.