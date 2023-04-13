Соответствующие лица должны скоро покинуть Норвегию. Об этом сообщила министер иностранных дел страны Анникен Гуйтфельдт.

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Норвегия высылает российских шпионов

Это решение Правительства является ответом на изменение ситуации в Европе, которая привела к усилению разведывательной угрозы со стороны России. Деятельность этих разведчиков отслеживалась в течение длительного времени.

Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии, а следовательно, в защите наших национальных интересов

- сказала госпожа Гуйтфельдт.

Она также подчеркнула, что в настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу Норвегии, поэтому визы этой страны не будут выдаваться офицерам разведки, желающим приехать в Норвегию.

"Мы не позволим офицерам российской разведки действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии", – сказала глава МИД.

В то же время Анникен Гуйтфельдт подчеркнула, что норвежское правительство стремится поддерживать нормальные отношения с Россией, но не позволит ее гражданам заниматься шпионской деятельностью.

Обратите внимание! Многие европейские страны недавно обнаружили и выслали многих российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

Российским дипломатам повсюду не рады