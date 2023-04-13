Відповідні особи повинні незабаром залишити Норвегію. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Аннікен Гуйтфельдт.

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Норвегія висилає російських шпигунів

Це рішення Уряду є відповіддю на зміну безпекової ситуації в Європі, яка призвела до посилення розвідувальної загрози з боку Росії. Діяльність цих розвідників відстежувалась протягом тривалого часу.

Це важливий крок у протидії та зниженні рівня активності російської розвідки в Норвегії, а отже, у захисті наших національних інтересів,

– сказала пані Гуйтфельдт.

Вона також наголосила, що наразі Росія становить найбільшу розвідувальну загрозу для Норвегії, тому візи цієї країни не будуть видаватися офіцерам розвідки, які бажають приїхати до Норвегії.

"Ми не дозволимо офіцерам російської розвідки діяти під дипломатичним прикриттям у Норвегії", – сказала очільниця МЗС.

Водночас Аннікен Гуйтфельдт підкреслила, що норвезький уряд прагне підтримувати нормальні стосунки з Росією, але не дозволить її громадянам займатися шпигунською діяльністю.

Зверніть увагу! Багато європейських країн нещодавно виявили та вислали багатьох російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриття.

Російським дипломатам всюди не раді