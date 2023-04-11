Дипломати не захотіли сидіти за одним столом із чиновницею, яка перебуває в міжнародному розшуку за викрадення українських дітей, передає 24 Канал.

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Бойкот щодо російських дипломатів

Таким чином вони також висловили протест проти дезінформації, яку поширює Москва. Російські дипломати стали ізгоями на міжнародних майданчиках.

Понад 50 країн та ЄС засудили проведення засідання з виступом Львової-Бєлової. А Велика Британія бойкотувала зустріч та заблокувала телетрансляцію події.

Нагадаємо, що МКС у березні 2023 року видав ордер на арешт Львової-Бєлової. Її напарником став Владімір Путін.

Російські дипломати зазнають бойкотів та висміювання