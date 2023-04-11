Дипломаты не захотели сидеть за одним столом с чиновницей, которая находится в международном розыске за похищение украинских детей, передает 24 Канал.

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Бойкот по отношению к российским дипломатам

Таким образом, они также выразили протест против дезинформации, которую распространяет Москва. Российские дипломаты стали изгоями на международных площадках.

Более 50 стран и ЕС осудили проведение заседания с выступлением Львово-Беловой. А Великобритания бойкотировала встречу и заблокировала телетрансляцию происшествия.

Напомним, что МКС в марте 2023 выдал ордер на арест Львовской-Беловой. Ее напарником стал Владимир Путин.

Российские дипломаты терпят бойкот и высмеивание