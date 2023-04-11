Дипломаты не захотели сидеть за одним столом с чиновницей, которая находится в международном розыске за похищение украинских детей, передает 24 Канал.
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Бойкот по отношению к российским дипломатам
Таким образом, они также выразили протест против дезинформации, которую распространяет Москва. Российские дипломаты стали изгоями на международных площадках.
Более 50 стран и ЕС осудили проведение заседания с выступлением Львово-Беловой. А Великобритания бойкотировала встречу и заблокировала телетрансляцию происшествия.
Российские дипломаты терпят бойкот и высмеивание
- Отметим, что 3 марта в Нью-Дели прошла многосторонняя конференция Raisina Dialogue, ежегодно проводимая в Индии. В этом году там выступал и Лавров. Министр иностранных дел России продвигал российские нарративы. Он заявил, что Москва является "жертвой" в российско-украинской войне.
- "Война, которую мы пытаемся остановить, которая была против нас, используя украинцев", сказал Лавров. Именно на этой фразе присутствующие в зале засмеялись. Этот момент попал на видео.
- После короткой паузы Лавров продолжил: "сказалась на политике России, в том числе энергетической. Яркий пример перемен – мы больше не полагаемся ни на какие партнерства на Западе".
- Также 1 марта 2022 делегаты нескольких стран вышли из аудитории перед речью главы МИД России Сергея Лаврова во время заседания Совета по правам человека ООН в Женеве. Лаврову пришлось выступать перед пустым залом.