Перемовини щодо віз для дипломатів тривають вже майже рік. Після вторгнення Росії в Україну Нідерланди у березні 2022 року вислали з країни 17 російських шпигунів.

У відповідь Росія вислала 15 голландських представників. Відтоді тривають переговори про розміщення нових дипломатів в обох країнах.

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Нідерланди скоротять кількість російських дипломатів

У МЗС Нідерландів розповіли, що переговори з Росією щодо умов обміну дипломатами поки що ні до чого не призвели. Кремль продовжує намагатися таємно розмістити в країні своїх шпигунів під виглядом дипломатів.

Водночас країна-агресорка відмовляється видавати візи нідерландським представникам для укомплектування Генерального консульства в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві. У відомстві наголошують, що це неприйнятно і призвело до неприйнятної ситуації.

Тому уряд Нідерландів вирішив, що російське посольство в Гаазі більше не повинно мати більше двосторонніх дипломатів, ніж посольство Нідерландів у Москві. Тому низка російських дипломатів повинна буде покинути країну.

Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі доведеться тимчасово зачинити через нестачу персоналу. Міністр закордонних справ Вопке Гукстра в Палаті представників 18 лютого заявив, що уряд вирішив, що російське торговельне представництво в Амстердамі також має бути зачиненим.

Попри часті спроби Нідерландів досягти рішення, Росія продовжує намагатися доставити співробітників розвідки до Нідерландів під дипломатичним прикриттям. Ми не можемо і не допустимо цього,

– заявив Гукстра.

За його словами, водночас важливо тримати посольства відчиненими як канал комунікації – навіть зараз, коли відносини з Росією складніші, ніж будь-коли

Російські дипломати, які не можуть залишитися, повинні покинути Нідерланди протягом двох тижнів. Своєю чергою, російське торговельне представництво в Амстердамі має бути зачинене з 21 лютого.

Зверніть увагу! Генеральне консульство Нідерландів у Санкт-Петербурзі зачиняється з 20 лютого. Це означає, що, серед іншого, допомога громадянам і організаціям більше з цього міста не надаватиметься. Проте посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відчиненим.