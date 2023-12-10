Также немецкого чиновника волнует, как Россия "вооружается в этот момент". Он сказал, что уже не будет возвращения ко временам, предшествующим полномасштабному вторжению России в Украину.

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Что сказал генинспектор Бундесвера об угрозе войны

Германии нужно привыкнуть к мнению, что "когда-то нам, возможно, придется вести оборонную войну",

– заверил высший по рангу немецкий военнослужащий.

Карстен Бройер ответил на вопрос журналистов, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после возможного завершения войны в Украине.

"Да. И точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя", – заверил генеральный инспектор вооруженных сил Германии.

Кроме того, он заверил, что Бундесвер в течение многих лет был ориентирован на урегулирование международных кризисов и в настоящее время недостаточно оснащен для "национальной и союзнической обороны".

По словам Карстена Бройера, есть "структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными".

Что этому предшествовало