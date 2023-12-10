Также немецкого чиновника волнует, как Россия "вооружается в этот момент". Он сказал, что уже не будет возвращения ко временам, предшествующим полномасштабному вторжению России в Украину.
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Что сказал генинспектор Бундесвера об угрозе войны
Германии нужно привыкнуть к мнению, что "когда-то нам, возможно, придется вести оборонную войну",
– заверил высший по рангу немецкий военнослужащий.
Карстен Бройер ответил на вопрос журналистов, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после возможного завершения войны в Украине.
"Да. И точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя", – заверил генеральный инспектор вооруженных сил Германии.
Кроме того, он заверил, что Бундесвер в течение многих лет был ориентирован на урегулирование международных кризисов и в настоящее время недостаточно оснащен для "национальной и союзнической обороны".
По словам Карстена Бройера, есть "структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными".
Что этому предшествовало
- Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО Юрген-Йоахим фон Зандрарт заявил LRT, что Россия, несмотря на войну в Украине, восстанавливает свои боевые возможности. По мнению генерал-лейтенанта, Кремль угрожает Балтийскому региону.
- Кроме того, Дональд Трамп еще в октябре 2023 года угрожал вывести США из НАТО в случае победы на выборах. Представитель предвыборной кампании Байдена тогда заявил, что Трамп думает только о себе, пытается ослабить НАТО и подыграть Владимиру Путину.
- Уже в начале декабря издание The New York Times написало, что Европа опасается ухода США из НАТО в случае победы Трампа на выборах президента. Ведь Трамп по-прежнему говорил, что якобы Альянс "тратит американские ресурсы".