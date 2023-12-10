Також німецького високопосадовця хвилює, як Росія "озброюється в цей момент". Він сказав, що вже не буде повернення до часів, які передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

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Що сказав генінспектор Бундесверу про загрозу війни

Німеччині потрібно звикнути до думки, що колись нам, можливо, доведеться вести оборонну війну,

– запевнив вищий за рангом німецький військовослужбовець.

Карстен Броєр також відповів на питання журналістів, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні.

"Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе", – запевнив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини.

Окрім того, він запевнив, що Бундесвер протягом багатьох років був орієнтований на врегулювання міжнародних криз і наразі є недостатньо оснащеним для "національної та союзницької оборони".

За словами Карстена Броєра, є "структури, які роблять швидкі та цілеспрямовані рішення майже неможливими".

Що цьому передувало