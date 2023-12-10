Також німецького високопосадовця хвилює, як Росія "озброюється в цей момент". Він сказав, що вже не буде повернення до часів, які передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну.
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Що сказав генінспектор Бундесверу про загрозу війни
Німеччині потрібно звикнути до думки, що колись нам, можливо, доведеться вести оборонну війну,
– запевнив вищий за рангом німецький військовослужбовець.
Карстен Броєр також відповів на питання журналістів, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після можливого завершення війни в Україні.
"Так. І крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе", – запевнив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини.
Окрім того, він запевнив, що Бундесвер протягом багатьох років був орієнтований на врегулювання міжнародних криз і наразі є недостатньо оснащеним для "національної та союзницької оборони".
За словами Карстена Броєра, є "структури, які роблять швидкі та цілеспрямовані рішення майже неможливими".
Що цьому передувало
- Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО Юрген-Йоахім фон Зандрарт заявив LRT, що Росія, попри війну в Україні, відновлює свої бойові можливості. На думку генерал-лейтенанта, Кремль загрожує Балтійському регіону.
- Окрім того, Дональд Трамп ще у жовтні 2023 року погрожував вивести США з НАТО у випадку перемоги на виборах. Речник передвиборчої кампанії Байдена тоді заявив, що Трамп думає тільки про себе, намагається ослабити НАТО та підіграти Владіміру Путіну.
- Вже на початку грудня видання The New York Times написало, що Європа побоюється виходу США з НАТО в разі перемоги Трампа на виборах президента. Адже Трамп і раніше говорив, що нібито Альянс "витрачає американські ресурси".