Вивести США з НАТО Трамп збирається, якщо в Альянсі не поступляться його новим вимогам. Зокрема, він хоче, аби Альянс переоцінив головний принцип НАТО – напад на одного означає напад на всіх.

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Аммар Мусса – речник передвиборчої кампанії Байдена – відреагував на заяву Трампа. Він наголосив, що такі слова одіозного політика свідчать: він думає тільки про себе. Він намагається ослабити НАТО та підіграти Владіміру Путіну.

На посаді президента Трамп провів 4 роки, підлабузнюючись до диктаторів і роблячи нашу країну менш безпечною. Думка про те, що він відмовиться від наших союзників, якщо не доможеться свого, підкреслює ту правду, яку ми вже знаємо про Дональда Трампа: єдина людина, про яку він піклується, – це він сам,

– заявив Мусса.

Що Трамп казав про війну Росії з Україною

Росія скоює геноцид українців. Водночас Трамп заявив, що може завершити війну Росії з Україною упродовж 24 годин. Він помріяв, як посадив би Володимира Зеленського та диктатора Путіна за один стіл. Ба більше, Трамп говорив про абсурдну "справедливу угоду". Вона передбачала б, що Україна має віддати частину своїх територій.