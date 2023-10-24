Колишній президент США Дональд Трамп під час передвиборчої промови в Нью-Гемпширі переплутав Орбана та Ердогана. Він назвав прем'єр-міністра Угорщини "лідером Туреччини".

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Раніше Трамп хвалив Орбана

Під час цієї промови колишній лідер Сполучених Штатів Америки назвав Орбана "одним із найсильніших лідерів у світі", а потім пояснив, що він "лідер Туреччини".

Є така людина, Віктор Орбан, хтось коли-небудь про нього чув?

– сказав Трамп.

Трамп додав, що Орбан має "фронт" з Росією. Водночас ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з країною-агресоркою.

Раніше Трамп хвалив Орбана, який виступає проти міграції та прав ЛГБТК. Колишній президент США називає його стиль правління "неліберальною демократією".

Своєю чергою, Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року та закликав його "продовжувати боротьбу" після того, як проти нього висунули кримінальне звинувачення.

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