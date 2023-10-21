Колишнього президента США Дональда Трампа оштрафували на 5 тисяч доларів за публікацію фотографії співробітниці судді з лідером демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чаком Шумером. Фотографія була розміщена на сторінці Трампа в соцмережі Truth Social.

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Трамп повинен видалити фото

У підписі до фото колишній президент США назвав співробітницю Енгорона "подругою" Шумера. Штраф винесли за порушення заборони щось говорити або писати про членів апарату суду.

Раніше Трампа зобов'язали видалити фотографію із соцмереж. Незабаром він так і зробив, але залишився на сайті передвиборчої кампанії експрезидента.

Не помиляйтеся: у майбутньому за навмисні чи ненавмисні порушення до порушника будуть застосовуватися набагато жорсткіші санкції,

– наголосив суддя.

За його словами, це можуть бути більші штрафи або ув'язнення.

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