Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев. По его словам, сейчас изменение риторики немецкой дипломатии и политики в отношении Украины очевидно.

Обратите внимание "Мирные соглашения" Путина не стоит воспринимать серьезно, пока идут бомбардировки, – Бербок

Украинцы фактически сломали традицию немцев "не быть стороной конфликта" и позицию касательно отказа в помощи оружием даже на уровне НАТО, отметил эксперт.

"Сейчас мы видим, что это не просто начало поставки оружия со складов – это полноценное свежесделанное оружие, новейшие системы", – сказал Краев.

Немцы изменили риторику, – Краев

Он обратил внимание на то, что немцы наконец-то признали, в чем была причина их довольно робкой позиции в отношении России. По словам Александра Краева, глава МИД Германии Анналена Бербок довольно ясно сказала, что они не хотят быть следующей целью России и не хотели провоцировать ее.

С информационной стороны мы видим, что немцы не просто изменили инструментальный подход, они изменили риторику,

– сказал Александр Краев.

По его мнению, в настоящее время точно говорится не о последней поставке вооружения.

"Мы можем рассчитывать, что в дальнейшем Германия, возможно, не резко, а постепенно – станет в клубе активных поддерживателей Украины, одним из ключевых игроков", – предположил эксперт.

Александр Краев о позиции Германии: смотрите видео