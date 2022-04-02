Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв. За його словами, наразі зміна риторики німецької дипломатії та політики щодо України є очевидною.

Зверніть увагу "Мирні угоди" Путіна не варто сприймати серйозно, поки триває бомбардування, – Бербок

Українці фактично зламали традицію німців "не бути стороною конфлікту" та позицію щодо відмови у допомозі зброєю навіть на рівні НАТО, зауважив експерт.

"Зараз ми бачимо, що це не просто початок постачання зброї зі складів – це повноцінна свіжозроблена зброя, новітні системи", – сказав Краєв.

Німці змінили риторику, – Краєв

Він звернув увагу на те, що німці нарешті визнали, в чому була причина їхньої доволі несміливої позиції щодо Росії. За словами Олександра Краєва, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок доволі чітко сказала, що вони не хочуть бути наступною ціллю Росії і не хотіли провокувати її.

З інформаційного боку ми бачимо, що німці не просто змінили інструментальний підхід, вони змінили риторику,

– сказав Олександр Краєв.

На його думку, наразі точно мовиться не про останню поставку озброєння.

"Ми можемо розраховувати, що надалі Німеччина, можливо не різко, а поступово – стане у клубі активних підтримувачів України однією із ключових гравців", – припустив експерт.

Олександр Краєв про позицію Німеччини: дивіться відео