Германия молча дала питерской шпане "по зубам"

Пробуждение Германии. Германия "встала с колен" и расправила плечи – отменила рейсы "Аэрофлота" и S7 в Германию, потому что Росавиация не выдала разрешения на полеты Lufthansa в Россию.

В обход чумного белорусского неба, как понимаете. Нате вам "зеркальный ответ", которым так любит щеголять российский МИД.

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Не только вы так умеете:

На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении.

Это надо же так вляпаться в Лукашенко, залипнуть в нем ногами – терять деньги и создавать себе неудобства. Главное – ради чего? Парад кремлевского идиотизма.

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Нет. Но какова Германия!

Поднялась с места, пылая внутренним гневом и молча дала питерской шпане "по зубам".

Спокойно так отвесила оплеуху. Нордически. Выдержанно. И "Росавиация", потерев ушибленную челюсть, сразу выдала Lufthansa разрешение на полет в обход Беларуси.